«Будет приятно увидеть победу»: Джошуа назвал фаворита боя Усик — Дюбуа 22 августа, 19:27 Дюбуа и Усик встретятся в ринге 26 августа (Фото:K2 Promotions)

Бывший чемпион мира по супертяжелом весе Энтони Джошуа (25−3, 22 КО) высказался о бое чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО) против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

По словам британского боксера, он будет рад, если его соотечественник одержит победу над украинцем.

«Я очень уважаю Усика, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, он пришел благодаря упорному труду. Но будет приятно увидеть победу Дюбуа. Ради его отца. Я думаю, что для них это мечта.

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Вы знаете, что я имею в виду, и все, через что он прошел. Это будет как момент Фрэнка Бруно, если вы понимаете, что я имею в виду.

Я даю ему шанс в бою с Усиком. Если он пропустит мощный удар, все может закончиться. Это супертяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера", — приводит слова Джошуа iFL TV.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее британец назвал единственный способ победить Александра Усика.