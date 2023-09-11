«Он воспользовался ситуацией»: потенциальный соперник Усика обвинил украинца в симуляции в бою с Дюбуа

11 сентября, 09:30
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс обсудил скандальный удар в поединке Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Джойс заявил, что однозначно нельзя оценить легитимность удара в пятом ударе, однако украинец точно воспользовался ситуацией.

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«Вероятно, Дюбуа попал по нему хорошим ударом. Был ли этот удар высоким или низким? Я не знаю. Я думаю, что он пришелся в линию пояса, но Усик подыграл, и рефери…

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Бой проходил в Польше. Я не знаю. Я думаю, что Усик слегка воспользовался ситуацией. Помимо этого удара, остальная часть боя была доминирующим выступлением Усика", — приводит слова Джойса Boxing Social.

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Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что шведский боксер обвинил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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