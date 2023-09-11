«Он воспользовался ситуацией»: потенциальный соперник Усика обвинил украинца в симуляции в бою с Дюбуа
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс обсудил скандальный удар в поединке Александра Усика против Даниэля Дюбуа.
Джойс заявил, что однозначно нельзя оценить легитимность удара в пятом ударе, однако украинец точно воспользовался ситуацией.
«Вероятно, Дюбуа попал по нему хорошим ударом. Был ли этот удар высоким или низким? Я не знаю. Я думаю, что он пришелся в линию пояса, но Усик подыграл, и рефери…
Бой проходил в Польше. Я не знаю. Я думаю, что Усик слегка воспользовался ситуацией. Помимо этого удара, остальная часть боя была доминирующим выступлением Усика", — приводит слова Джойса Boxing Social.
Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.
Ранее сообщалось, что шведский боксер обвинил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.