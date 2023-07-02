«Шанс панчера»: потенциальный соперник Усика объяснил, как украинец проиграет в бою против топового британца

2 июля, 09:15
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Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что его экс-соперник Даниэль Дюбуа может победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Джойс считает, что украинский боксер является фаворитом поединка, однако британец может победить за счет мощного удара.

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«У Дюбуа есть шанс. Он бьет очень сильно. Но сможет ли он попасть по Усику? Усик будет танцевать, двигаться и бить его. Я бы хотел увидеть этот бой и возвращение титулов обратно в Великобританию. А затем я снова могу побить Дюбуа.

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Я считаю, что это очень сложный бой. Мне кажется, что Усик, пожалуй, победит. Но у Дюбуа есть шанс панчера. Он обладает очень хорошим ударом. Если он несколько раз попадет, то сможет достать Усика со всех сторон", — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри объяснил, почему Усик проиграет в следующем поединке.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Джо Джойс

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