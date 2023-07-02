«Шанс панчера»: потенциальный соперник Усика объяснил, как украинец проиграет в бою против топового британца 2 июля, 09:15 Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что его экс-соперник Даниэль Дюбуа может победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Джойс считает, что украинский боксер является фаворитом поединка, однако британец может победить за счет мощного удара.

«У Дюбуа есть шанс. Он бьет очень сильно. Но сможет ли он попасть по Усику? Усик будет танцевать, двигаться и бить его. Я бы хотел увидеть этот бой и возвращение титулов обратно в Великобританию. А затем я снова могу побить Дюбуа.

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Я считаю, что это очень сложный бой. Мне кажется, что Усик, пожалуй, победит. Но у Дюбуа есть шанс панчера. Он обладает очень хорошим ударом. Если он несколько раз попадет, то сможет достать Усика со всех сторон", — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри объяснил, почему Усик проиграет в следующем поединке.