Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, с кем может встретиться победитель реванша между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

По словам Уоррена, главным претендентом на бой с победителем реванша является временный чемпион WBO новозеландец Джозеф Паркер, сообщает Seconds Out.

«Первый в очереди претендент WBO. Они четко это дали понять, потому что все они идут по очереди. А следующий — WBO, где претендентом является Джозеф Паркер», — сказал Уоррен.

Реклама

Однако, Уоррен отметил, что такой бой окончательно не гарантирован.

«Он обязательный претендент. Посмотрим, что будет потом. Пусть сначала все прояснится. Но все наши бойцы находятся в хорошей позиции. Все наши ребята очень упорно работают, и все они либо обязательные претенденты, либо временные чемпионы, все готовы драться с победителем», — сказал Уоррен.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Паркер рассказал, что произойдет в реванше Усик — Дюбуа и кто победит.