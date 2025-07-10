Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в Александра Усика (23−0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Новозеландский боксер считает, что украинец победит британца в поздних раундах.

«Это будет похоже на последний бой, где Даниэль выходит, атакует, а затем преследует его, но потом Усик начинает его ломать в середине боя. Усик начнет набирать темп, и все зависит от того, сможет ли Даниэль держать темп. Усик просто обладает невероятной выносливостью, у него есть движения и финты, которыми может сбить вас с толку.

Усик победит в поздних раундах, но я бы оценил шансы 60 на 40 в пользу Усика, будет достаточно близко. Я думаю, что для Даниэля все зависит от психологии. Он должен оставаться в игре, верить в себя и поддерживать себя, верить в работу, которую он проделал, и использовать все это как уверенность в том, что он не сломается.

Потому что в прошлом бою он пропустил джеб и остался на канвасе. На этот раз он должен преодолеть тот вызов, с которым столкнулся ранее", — приводит слова Паркера Seconds Out.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился досрочной победой Александра в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что украинец показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.