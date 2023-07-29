«Невероятно беспокоит»: промоутер Джошуа назвал главное преимущество Усика в преддверии боя с Дюбуа 29 июля, 21:05 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о поединке регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Промоутер заявил, что украинский боксер превосходит Даниэля в плане психологии, что может стать огромной проблемой для британца.

«У Дюбуа есть огромное преимущество в габаритах, как и у Энтони Джошуа, и вы должны с этим считаться. Он очень мощный панчер, но меня беспокоят несколько моментов. Я анализирую этот бой не как хейтер или промоутер-конкурент, но мне интересно, как он сможет подготовиться к этому поединку психологически. Как он ментально справится с этим моментом, с возможностью встретиться с Усиком?

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Я видел, как Джо Джойс перебоксировал Дюбуа и сломал его психологически в бою. Это невероятно беспокоит, когда ты дерешься с Усиком. Каждый боец, который бился с Александром, говорил о том, как он изматывает тебя психологически за счет своей работы ног, активности и подвижности".

Хирн надеется, что Дюбуа победит, но сделать это может лишь нокаутом.

«Я не предвижу, что Дюбуа возьмет хотя бы раунд, но может ли он выиграть этот бой? Да, у него есть мощь, чтобы выигрывать поединки. Я надеюсь, что он это сделает, но это сложная задача», — приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат титульного боя.