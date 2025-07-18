19 июля в Лондоне Александр Усик (23−0, 14 КО) и Даниэль Дюбуа (22−2, 21 KO) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Внимание к главному поединку года будет приковано не только со стороны украинских зрителей. На стадионе Уэмбли ожидается появление таких звезд, как Джейсон Стейтем, Иэн Макшейн, Дэниел Крейг, игравший роль Джеймса Бонда, и многие другие. В то же время давно мечтает попасть на бой Усика одна из лучших теннисисток в истории Украины Элина Свитолина, которая в июле остановилась в третьем круге Уимблдона, проиграв в Лондоне Элизе Мертенс.

В эксклюзивном комментарии для NV знаменитая спортсменка рассказала, что снова не сможет увидеть поединок Александра вживую, поскольку имеет личные дела в Киеве, но будет болеть за Усика из столицы Украины.

— Будете смотреть поединок Усик — Дюбуа?

— Я не пропускаю поединки Усика. Бой буду смотреть с друзьями в Киеве. Надеюсь, что он выиграет. Хотелось попасть на следующий поединок, ведь, к сожалению, еще никогда не была на его боях.

— Проиграет ли Усик впервые в карьере или может будет ничья в реванше против Дюбуа?

— Нет, надеюсь, что будет победа. Я верю в его победу, но, как и большинство спортсменов, не люблю прогнозировать. Лучше этого не делать, чтобы все было хорошо.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, что реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.