Пойдет по пути Бомбардировщика. Украинский боксер рассказал, что будет с Дюбуа после второго поражения от Усика

Евгений Дребит (7−2−0) поделился своими ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа , который состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Накануне боя Усик на открытой тренировке призвал освободить пленных защитников Азовстали.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась в августе 2023 года, украинский чемпион победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Реклама

В комментарии журналисту NV Андрею Павлечко украинский боксер Евгений Дребит, который выступает и тренируется в Чехии, рассказал, каким видит будущий реванш Усика с Даниэлем Дюбуа и как возможное поражение может сказаться на дальнейшей карьере британца.

— Расскажите, чего ожидаете от реванша Усика и Дюбуа, который состоится в Лондоне?

Скажу так: это будет не такой бой, как первый. Они уже между собой дрались, оба провели анализ. Думаю, поединок пройдет всю дистанцию, или Усик победит в поздних раундах. Перебоксировать Усика… На данный момент, думаю, нет такого боксера, который бы смог это сделать.

— Как, по вашему мнению, изменился Дюбуа по сравнению с первым боем?

Да, изменения есть. Он стал увереннее, выиграл три последних поединка — это придало ему уверенности. Но я не думаю, что он покажет что-то большее, чем показал Тайсон Фьюри в своем бою с Усиком. Да, Дюбуа будет лучше готовым, сделал выводы, но не сможет навязать свой стиль. Усик просто будет боксировать. Думаю, бой пройдет всю дистанцию.

— А как изменился сам Усик?

Я был в Испании, когда Усик проводил тренировочный лагерь. Был в 30 км от них и видел, как команда тренируется. Усик сейчас в гораздо лучшей форме, чем был в бою с Фьюри. Но сможет ли он использовать эту форму — увидим, потому что и Дюбуа также будет сильнее. Здесь нельзя сказать, что один стал слабее, другой — сильнее. Это тяжелый вес — один удар может изменить все. Но если Усик будет боксировать в своем стиле, то шансов у Дюбуа не будет. Никаких.

— Повлияет ли на результат то, что бой пройдет в Лондоне — на территории соперника?

Не думаю. Усик всегда боксирует вне дома, и это не мешает ему побеждать. Я думаю, он готов и это не будет иметь значения.

— Если Дюбуа проиграет во второй раз — как это повлияет на его карьеру?

Думаю, что да — карьера пойдет на спад. Он уже не будет проспектом. Это как с Деонтеем Уайлдером (Бронзовый бомбардировщик): он дважды проиграл Фьюри. Да, его считают хорошим боксером, но уже не возлагают большие надежды. Если у тебя есть шанс и ты его не используешь — все. А вот если Дюбуа выиграет, то… Честно, я даже не хочу это представлять. Не думаю, что Усик проиграет. За эти последние годы он настолько уверенно выглядит. Даже в бою в Польше, когда был удар ниже пояса — разные эксперты говорят по-разному. Но я думаю, если бы судья начал отсчет, Усик бы встал до десяти. Просто дали паузу — и он правильно ею воспользовался.

Ранее известный боксер назвал украинцев, с которыми Усик мог бы подраться после реванша с Дюбуа.