«Здесь бы и я даже не встал». Коноплянка остроумно оценил нокаут, которым Усик победил Дюбуа

20 июля, 16:24
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Украинец деклассировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В своем Instagram Stories экс-звезда Днепра Евгений Коноплянка опубликовал видео нокдауна и нокаута с Уэмбли, заявив, что после таких ударов Усика даже он бы не поднялся.

«Туда его. Красавчик. Тут бы и я даже не встал. Усик — номер один», — написал Коноплянка.

instagram.com/konoplyanka.official
Фото: instagram.com/konoplyanka.official
Интересно, что Артем Милевский налетел на экс-игрока сборной Украины, который посетил бой Усик — Дюбуа.

Ранее мы писали, что обидчик Ломаченко сказал, кто может победить Усика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

