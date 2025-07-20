«Здесь бы и я даже не встал». Коноплянка остроумно оценил нокаут, которым Усик победил Дюбуа

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа .

Украинец деклассировал британца в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В своем Instagram Stories экс-звезда Днепра Евгений Коноплянка опубликовал видео нокдауна и нокаута с Уэмбли, заявив, что после таких ударов Усика даже он бы не поднялся.

«Туда его. Красавчик. Тут бы и я даже не встал. Усик — номер один», — написал Коноплянка.

Фото: instagram.com/konoplyanka.official

Интересно, что Артем Милевский налетел на экс-игрока сборной Украины, который посетил бой Усик — Дюбуа.

Ранее мы писали, что обидчик Ломаченко сказал, кто может победить Усика.