«Почему бы и нет?»: американский боксер удивил заявлением, что Усик воспользовался скандальным ударом от Дюбуа

18 сентября, 10:00
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Известный американский супертяжеловес Джермейн Франклин высказался о поединке объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Боксер считает, что британец нанес запрещенный удар в бою с украинцем.

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«Это был удар в резинку. Для меня он выглядел запрещенным. У нас большие ракушки. Я сам ношу большую ракушку. Порой они поднимаются, и если твои шорты находятся ниже пупка, то это запрещенный удар».

Видео дня

Франклин отметил, что украинец воспользовался ситуацией и решил дополнительно полежать на канвасе.

«Даже если бы рефери не зафиксировал запрещенный удар, то Усик бы все равно поднялся. Он просто захотел полежать. Мы знаем, как оно бывает. Если бы мне дали небольшую паузу, то почему бы и нет? Но в противном случаем Усик бы не лежал, а поднялся бы», — сказал Франклин в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что дядя Мейвезера вынес вердикт по поводу скандального удара Дюбуа в бою с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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