В субботу, 19 июля, Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа в Лондоне — бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В первом поединке украинец нокаутировал британца в девятом раунде. Интересно, что перед этим Дюбуа отправил Усика на канвас, но рефери зафиксировал удар ниже пояса.

Реклама

В целом Александр Усик имеет 23 победы в профессиональном боксе, 14 из которых — нокаутом. Однако обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO известен не только своими успехами в ринге.

Усик — настоящий шоумен с отличным чувством юмора. Его фразы часто становятся мемами, а порой — культовыми.

«Они к нам, а мы уже здесь»

Александр Усик обожает футбол и даже имеет профессиональный контракт с клубом УПЛ — житомирским Полесьем. Именно в компании президента команды Геннадия Буткевича боксер произнес фразу, которая мгновенно разлетелась по сети.

На YouTube-канале Ни пуха, ни пера в январе 2021 года вышло видео, в котором Усик вместе с товарищами охотится на уток. Когда ему сказали, что утки не прилетят раньше девяти часов, Александр ответил:

«Сейчас они, наверное, где-то летают, а в девять у них здесь будет какое-то мероприятие — вечеринка. Они к нам, а мы тут уже», — сказал Усик, потирая ладони.

Этот момент настолько понравился пользователям TikTok, что те «наштамповали» множество мемов на любой вкус.

«Возможно, он решился на дабл-чизбургер»

В мае 2024 года Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. А уже в декабре того же года украинец повторил свой успех и отправил Цыганского короля на пенсию.

Интересно, что перед первым боем Фьюри весил 118,8 кг, тогда как перед реваншем его вес вырос до 127,8 кг. Усик показал на весах 102,5 кг. На пресс-конференции после боя журналисты поинтересовались, как Александр относится к такой существенной разнице в весе.

И ответ Усика моментально стал еще одним мемом:

«Тайсон решился в футболке, куртке, ботинках, шляпе… Возможно, с дабл чизбургером. С телефоном, золотом… Я не знаю», — шутил Усик, вызвав смех в зале.

«А я что там буду делать?»

Еще одна фраза короля хевивейта, которая мгновенно стала мемом в соцсетях. В интервью Славе Демину Александр Усик признался, что не хочет присутствовать на родах жены.

«Да, а я что там буду делать?» — отреагировал боксер.

И, как всегда, не обошлось без шуток.

«Я уже сделал много», — сказал Усик.

«You know who is Душнила?»

После первой победы над Тайсоном Фьюри Усик на пресс-конференции ярко описал атмосферу в своей команде во время тренировочного лагеря. Особенно «досталось» катмену Расу Анберу и тренеру Юрию Ткаченко — за чрезмерное усердие.

«Блин, вы все знаете, как я вас люблю. Рас… Душнила, ты магический. Вы двое с Юрием Ткаченко — душнилы. You know who is Душнила…» — сказал Усик.

После этого он начал в шутку пародировать членов своей команды, которые не давали ему расслабиться на протяжении всего периода подготовки. Этот момент сразу подхватили соцсети — и очередная фраза украинца стала вирусной.

«I'm feel! I’m very feel»

Эта фраза стала настоящей визитной карточкой Усика. Она родилась еще в 2017 году перед боем с Марком Хуком. Тогда журналисты спросили Александра: «How do you feel?», на что тот уверенно ответил:

«I’m feel! I’m very feel« (Я себя чувствую. Я себя очень чувствую).

С того момента это выражение преследует украинца и стало популярным мемом в фанатских кругах.

Интересно, что даже легендарный Криштиану Роналду подколол Усика этой фразой. Во время встречи в Саудовской Аравии накануне боя Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну португалец с улыбкой сказал: «I'm feel». Усик мгновенно подхватил: «I'm feel! I’m very feel», — чем рассмешил Роналду.

Ранее мы писали, почему с Усика смеялись после победы над Дюбуа в Польше.