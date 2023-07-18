«Самый сложный бой для Усика»: бывший чемпион мира предсказал проблемы украинцу в поединке с Дюбуа 18 июля, 22:00 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Бывший чемпион в двух весовых из Северной Ирландии Карл Фрэмптон заявил, что регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа может победить обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам опытного спортсмена, украинец может столкнуться с большими проблемами, которых у него не было еще в дивизионе.

«У меня в этом бою был крупный фаворит, и это Усик. Можете назвать меня легковерным, но я послушал Дона Чарльза, Даниэля Дюбуа и Фрэнка Уоррена. Фрэнк проанализировал, чего Усик достиг в супертяжелом весе. У него был неубедительный бой с Чаззом Уизерспуном. У него был поединок с Дереком Чисорой, в котором он победил, но люди пытались с этим спорить. Затем у него были два боя с Энтони Джошуа, но каким Эй Джей предстал в этих поединках?

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Это реально может быть самый сложный бой Усика в супертяжелом весе. Возможно, я повелся на разговоры и уверенность промоутера Дюбуа, но эта уверенность не кажется наигранной. Для меня Усик по-прежнему фаворит, но я увидел в Дюбуа кое-что, после чего чуть больше в него поверил", — цитирует ирландца Boxing Social.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что британец оставил грозное послание украинцу перед титульным боем.