«Я смотрю не только последние бои»: промоутер обесславил победы Усика над топовыми британцами 1 августа, 16:50 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, в очередной раз объяснил, почему его клиент победит чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF Александра Усика.

Специалист считает, что все победы украинца в супертяжелом весе были над боксерами, которые уже на закате карьеры, а Даниэль является молодым бойцом.

«Не сомневаюсь в победе Дюбуа, потому что верю в своего парня. Усик — очень, очень хороший боец. Он отличный тяжеловес. Парень сделал все, что от него ожидали. Но я смотрю не только последние бои бойцов.

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Когда Усик дрался с Дереком Чисорой, то ничего не мог сделать, пока Чисора не кончился ближе к концу боя. Усик измотал его тогда. В начале он ничего не мог сделать.

Я вспоминаю первый бой против Джошуа, Энтони тогда не был готов к такому темпу. «Эй Джей» выступил немного лучше во втором поединке, но все равно не бил так, как должен был. Из последнего боя мы можем понять, что Джошуа уже не тот боец, которым был когда-то", — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут поединок 26 августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что известный промоутер уверен, что Дюбуа сможет нокаутировать украинского чемпиона.