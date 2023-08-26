«Это не мисматч»: бывший чемпион мира оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком 26 августа, 19:31 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бывший чемпион Карл Фроч поделился мнением о поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Британский эксперт считает, что у его соотечественника есть шанс, несмотря на силу и мощь украинского чемпиона.

«Это увлекательный бой. И лично я не считаю его мисматчем. Многие называют его именно так, и я могу понять, почему он выглядит таким на бумаге, ведь Усик — победитель Олимпиады, объединенный чемпион крузервейта, поднявшийся в хевивейт и завладевший всеми титулами, дважды победив Энтони Джошуа.

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Но при этом Дюбуа имеет шанс панчера, и это не значит, что ему должно повезти с лаки-панчем. Он может сильно ударить, и если попадет вправо, а он может это сделать в течение всего 12-раундового боя, у него точно есть шанс", — сказал Фроч на своем YouTube-канале.

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Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Напомним, украинец назвал свой главный козырь в бою с британцем.

Ранее сообщалось, что эпатажный украинский боксер сделал смелый прогноз на поединок Усик — Дюбуа.