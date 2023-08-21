Бой Усик — Дюбуа: как посмотреть в Украине

21 августа, 12:19
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Поединок за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится 26 августа во Вроцлаве.

Боксерский вечер на футбольном стадионе в Польше начнется в 20:00. Ориентировочное начало поединка Усик — Дюбуа в 23:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Также в Украине можно будет посмотреть поединок в прямом эфире на платформе Megogo.

Видео дня

The Sun
Фото: The Sun
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Напомним, какие бои пройдут в андеркарде встречи Усик — Дюбуа.

Денис Беринчик (17−0−0) — Энтони Игит (27−3−1)

  • Дмитрий Митрофанов (13−0−1) — Хамза Шираз (17−0−0)
  • Даниэль Лапин (7−0−0) — Аро Шварц (20−6−1)
  • Федор Черкашин (22−0−0) — Анауэль Нгамиссенге (12−0−0)
  • Рафал Волчецки (9−0−0) — Роберто Арриаза (19−7−0)
  • Василий Чеботарь (13−0−0) — Джоэл Хулио (39−17−0)
  • Нурсултан Аманжолов (5−0−0) — Лазизбек Муллоджонов (3−0−0)
  • Александр Соломенников (12−0−0) — Петр Гудель (10−10−1)
  • Жияд Алмаюсуф (3−0−0) — Ханос Пенсез (3−4−0)
  • Брайс Миллс (12−1−0) — Дамьян Тимош (7−2−1)
  • Ярослав Харциз (2−0−0) — Конрад Чайковски (2−0−1)

Ранее мы писали, что абсолютный чемпион мира не включил Усика в свой рейтинг лучших боксеров современности.

Напомним, что сестра Даниэля Дюбуа оставила послание Александру Усику.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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