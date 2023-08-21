Бой Усик — Дюбуа: как посмотреть в Украине 21 августа, 12:19 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Поединок за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится 26 августа во Вроцлаве.



Боксерский вечер на футбольном стадионе в Польше начнется в 20:00. Ориентировочное начало поединка Усик — Дюбуа в 23:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Также в Украине можно будет посмотреть поединок в прямом эфире на платформе Megogo.

Видео дня

Фото: The Sun

Напомним, какие бои пройдут в андеркарде встречи Усик — Дюбуа.

Денис Беринчик (17−0−0) — Энтони Игит (27−3−1)

Дмитрий Митрофанов ( 13−0−1) — Хамза Шираз ( 17−0−0)

Даниэль Лапин ( 7−0−0) — Аро Шварц ( 20−6−1)

Федор Черкашин ( 22−0−0) — Анауэль Нгамиссенге ( 12−0−0)

Рафал Волчецки ( 9−0−0) — Роберто Арриаза ( 19−7−0)

Василий Чеботарь ( 13−0−0) — Джоэл Хулио ( 39−17−0)

Нурсултан Аманжолов ( 5−0−0) — Лазизбек Муллоджонов ( 3−0−0)

Александр Соломенников ( 12−0−0) — Петр Гудель ( 10−10−1)

Жияд Алмаюсуф ( 3−0−0) — Ханос Пенсез ( 3−4−0)

Брайс Миллс ( 12−1−0) — Дамьян Тимош ( 7−2−1)

Ярослав Харциз ( 2−0−0) — Конрад Чайковски ( 2−0−1)

Ранее мы писали, что абсолютный чемпион мира не включил Усика в свой рейтинг лучших боксеров современности.

Напомним, что сестра Даниэля Дюбуа оставила послание Александру Усику.