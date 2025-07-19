Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне.

MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера в подписках Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Кроме того, в Европе и на других континентах бой Усик — Дюбуа можна будет посмотреть только на стриминг-сервисе DAZN. Также по подписке.

Начало вечера бокса в 19:30 по киевскому времени. Ожидается, что главный поединок Усик — Дюбуа начнется примерном в 23:30 по Киеву, 22:30 по среднеевропейскому времени (Польша, Германия, Чехия и т. д. ), 21:30 по Лондону.

Кстати, в андеркарде боя Усик — Дюбуа выступят два украинских боксера.

Напомним, что у букмекеров фаворит встречи Александр Усик. Украинцу прогнозируют победу нокаутом.

Ранее мы рассказывали, что Усик и Дюбуа заработают рекордные призовые за этот бой.