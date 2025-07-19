Титульный поединок в супертяжелом весе пройдет в субботу, 19 июля. Александр Усик и Даниэль Дюбуа выйдут в ринг, который будет установлен на главном футбольном стадионе Англии — Уэмбли.

Усик, владеющий титулами WBA, WBO, WBC, ранее отказался от пояса IBF, чтобы организовать второй бой с Тайсоном Фьюри. В связи с этим пояс стал вакантным.

Его в сентябре 2024 года разыграли Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Дюбуа победил нокаутом и стал чемпионом мира по версии IBF.

Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне.

MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера в подписках Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Трансляция будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на Уэмбли.

Кроме того, во всем мире бой Усик — Дюбуа можна будет посмотреть на стриминг-сервисе DAZN. Также по подписке.

На данный момент ни один из каналов не планирует бесплатную трансляцию боя Усика и Дюбуа.

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Поединок Усик — Дюбуа начнется около 23:30.

Во время студии MEGOGO, как и в рамках трансляции DAZN, ожидаются регулярные интеграции с украинской платформой Ready to Fight, которые добавят углубленную аналитику для болельщиков.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде и сохранил свои титулы WBO, WBA и IBF.