Усик — Дюбуа: кто покажет в Украине и в мире бой за звание абсолютного чемпиона мира
Усик выиграл первый бой у Дюбуа (Фото: Reuters)
Титульный поединок в супертяжелом весе пройдет в субботу, 19 июля. Александр Усик и Даниэль Дюбуа выйдут в ринг, который будет установлен на главном футбольном стадионе Англии — Уэмбли.
Усик, владеющий титулами WBA, WBO, WBC, ранее отказался от пояса IBF, чтобы организовать второй бой с Тайсоном Фьюри. В связи с этим пояс стал вакантным.
Его в сентябре 2024 года разыграли Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Дюбуа победил нокаутом и стал чемпионом мира по версии IBF.
Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне.
MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера в подписках Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.
Трансляция будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на Уэмбли.
Кроме того, во всем мире бой Усик — Дюбуа можна будет посмотреть на стриминг-сервисе DAZN. Также по подписке.
На данный момент ни один из каналов не планирует бесплатную трансляцию боя Усика и Дюбуа.
Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Поединок Усик — Дюбуа начнется около 23:30.
Во время студии MEGOGO, как и в рамках трансляции DAZN, ожидаются регулярные интеграции с украинской платформой Ready to Fight, которые добавят углубленную аналитику для болельщиков.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде и сохранил свои титулы WBO, WBA и IBF.
