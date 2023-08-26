«Сделает это легко»: эпатажный украинский боксер сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)
Украинский боксер Иван Редкач считает, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик защитит пояса в бою против обладателя «регулярного» титула WBA Даниэля Дюбуа.
Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором объяснил, почему британец проиграет.
«Все может произойти в этом бою — тяжелый вес. Но, зная Усика, он на опыте вытянет этот бой, причем легко, все 12 раундов.
У его соперника есть сила удара, но опыта мало в таких боях, и глаза его на взвешивании сказали, что он переживает и подгорает. Пусть Саша побеждает без травм", — написал Редкач.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Напомним, украинец назвал свой главный козырь в бою с британцем.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля сделал решительный прогноз на титульный поединок.