«Сделает это легко»: эпатажный украинский боксер сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа 26 августа, 18:17 Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач считает, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик защитит пояса в бою против обладателя «регулярного» титула WBA Даниэля Дюбуа.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором объяснил, почему британец проиграет.

«Все может произойти в этом бою — тяжелый вес. Но, зная Усика, он на опыте вытянет этот бой, причем легко, все 12 раундов.

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У его соперника есть сила удара, но опыта мало в таких боях, и глаза его на взвешивании сказали, что он переживает и подгорает. Пусть Саша побеждает без травм", — написал Редкач.

Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Напомним, украинец назвал свой главный козырь в бою с британцем.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля сделал решительный прогноз на титульный поединок.