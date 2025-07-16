Как Усик бил британцев: «стокгольмский синдром» Белью, истерика Джошуа и нытье Дюбуа

В субботу, 19 июля, состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В первом поединке украинец победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Интересно, что за свою карьеру Усик одолел пятерых британцев, с некоторыми дрался дважды.

Тони Белью

Бой между Усиком и Тони Белью состоялся 10 ноября 2018 года. Тогда украинец уже был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, а после победы поднялся в хэвивейт. Перед поединком британец обещал сделать то, чего еще никому не удавалось, — нокаутировать Александра.

«Мне есть что добыть и нечего терять. 10 ноября я сделаю то, чего еще никто не делал — я нокаутирую абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе», — заявил Беллью.

Однако в ринге Тони не выглядел тем, кто способен отобрать у Усика титулы. В восьмом раунде украинец нокаутировал его мощной серией ударов.

Интересно, что после боя Белью не требовал реванша, не оправдывался и не поливал Усика грязью. Наоборот — он честно признал поражение и даже спустя годы продолжает расхваливать украинца. Это похоже на своеобразный «стокгольмский синдром» в мире бокса.

«Этот парень — феномен. Он ненормальный. Он — гений, который нужен боксу. Я не могу словами передать, насколько он добрый и что он делает», — признался Беллью.

(Стокгольмский синдром — это психологический феномен, когда жертва начинает сочувствовать, симпатизировать или даже защищать своего похитителя или агрессора).

Дерек Чисора

Усик встретился с Дереком Чисорой после своего дебюта в супертяжелом весе (против Уизерспуна Чезза). Этот поединок стал одним из самых тяжелых в карьере украинца. Дерек не выглядел аутсайдером и навязал Александру достойный бой. Однако одолеть будущего абсолютного чемпиона в хэвивейте ему не удалось.

Бой длился все 12 раундов, и судьи единогласным решением отдали победу Усику.

Интересно, что легендарный украинский тренер Дмитрий Сосновский признался, что хотел бы увидеть второй бой между Усиком и Чисорой.

«Скажу сразу: третий бой с Фьюри уже точно не будет интересным. Ближайшим к Усику является Дюбуа, но Саша и его превосходит. Мне очень понравился поединок Александра против Дерека Чисоры — тогда он был на хорошем уровне и дал настоящий бой украинцу», — отметил Сосновский.

Энтони Джошуа

После победы над Чисорой Усик получил титульный бой против одного из сильнейших боксеров в хевивейте того времени — Энтони Джошуа. Букмекеры отдавали предпочтение британцу, однако Александр снова удивил боксерское сообщество.

Украинец едва не отправил Джошуа в нокдаун в конце боя, и после единогласного решения судей Усик завоевал чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Британец достойно принял поражение в первом поединке, однако был решительно настроен взять реванш и вернуть себе пояса.

Повторный бой состоялся уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Усик снова одержал победу — на этот раз раздельным решением судей и впервые защитил свои чемпионские титулы.

После боя у Джошуа началась истерика: он выбросил пояса за пределы ринга, покинул его, а затем вернулся и произнес эмоциональную речь.

Даниэль Дюбуа

В августе 2023 года состоялся поединок Александра Усика против Даниэля Дюбуа, о котором до сих пор вспоминают — и не всегда из-за нокаута в девятом раунде. Дело в том, что в пятом раунде британец отправил украинца на канвас, но рефери зафиксировал удар ниже пояса и предоставил Усику время для восстановления.

После боя команда Дюбуа заявила, что у них «украли победу», и подала апелляцию, которую впоследствии отклонила Всемирная боксерская ассоциация. Сам Даниэль до сих пор вспоминает тот эпизод, называя его «ограблением».

«Я думаю, он упал, как и упал. Мы отрабатывали этот удар в лагере долгое время — и он получился. Я считаю, что меня обокрали. У меня украли победу», — сказал Дюбуа.

Тайсон Фьюри

Как только начали появляться разговоры о возможном бое Усика с Тайсоном Фьюри, британец сразу начал угрожать украинцу нокаутом.

«Я иду за его сердцем, [забудь] о его поясах… Я собираюсь выбить из него дух», — заявлял Фьюри.

Перед самым поединком за звание короля хевивейта напряжение зашкаливало — между командами Усика и Фьюри произошел конфликт, который перерос в драку. А уже на ринге боксеры устроили настоящее шоу.

В первых раундах Тайсон играл на публику, но в девятом раунде поплатился за это нокдауном. 18 мая 2024 года Усик одержал победу над Цыганским королем раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванша долго ждать не пришлось — 21 декабря того же года украинец снова победил Фьюри. После второго поражения в карьере британец объявил о завершении карьеры.

Однако интересно, что сейчас Тайсон снова активно говорит о трилогии с Усиком. Украинец взамен пока не спешит с ответом.

