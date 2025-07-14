«Он способен сделать больше»: легенда бокса назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа

14 июля, 09:32
В 2023 году Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: instagram.com/usykaa)

Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мнением о предстоящем реванше за все титулы в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам легенды, который был включен в Зал славы бокса, для него фаворитом является украинец.

«Это хороший бой, но вы должны склоняться в сторону Усика, просто учитывая, что у него больше спецэффектов, он способен сделать больше.

Дюбуа — не супербезупречный, но он очень сильный и достаточно умелый. Он умеет тяжело бить, мы видели, как он это делает. Есть споры по поводу того, уронил ли он Усика ударом по корпусу. Это интересный бой, отличный поединок", — сказал Уорд для Seconds Out.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил деньги на этот бой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

