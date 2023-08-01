Усик — Дюбуа: стало известно, кто покажет титульный бой в Украине 1 августа, 19:57 Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) проведет поединок с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

В Украине титульный бой, который пройдет в Польше, эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Также платформа покажет бои андеркарда, во время которого в ринг выйдут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

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Напомним, украинская промоутерская компания K2 Promotions выиграла тендер на проведение боя Усик — Дюбуа. Ожидается, что промоушен организует студию с места события.

Титульный поединок пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее стало известно, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой.