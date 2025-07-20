«Дюбуа мог подняться». Нокаут от Усика удивил украинского чемпиона

Обладатель титула WBO International в полусреднем весе Карен Чухаджян рассказал, благодаря чему Усик победил Дюбуа .

Новый абсолютный чемпион в супертяжелом весе нокаутировал британца в пятом раунде. На нашем сайте можно посмотреть видео боя.

В комментарии Tribuna Карен Чухаджян заявил, что удивился такой быстрой победе Усика, поскольку ожидал более конкурентного боя.

— Стало ли для вас неожиданностью, что бой завершился так рано?

Для меня это стало неожиданностью, ожидал более конкурентный поединок.

— По вашему, Дюбуа мог бы еще подняться? Но был бы в этом смысл?

Второе падение было жестким, подняться он мог, но продолжать — не думаю.

— Что стало главной причиной столь легкого поединка для Усика?

Усик показал феноменальную форму. Он был лучше физически, тактически и морально. Просто переехал Дюбуа.

— Усик после боя назвал трех вероятных следующих соперников: Фьюри, Паркер и Чисора. Какой из этих боев лично вам кажется самым интересным?

Фьюри он побил уже дважды — не вижу смысла в третьем поединке, разве что заработать денег. Среди всех перечисленных этот — самый денежный. Чисора — не интересно, ничего Дерек не покажет в бою с Александром.

Ранее мы писали, что Коноплянка остроумно оценил нокаут, которым Усик победил Дюбуа.