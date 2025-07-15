«Это его большое преимущество»: спарринг-партнер Усика сделал неожиданный прогноз на бой против Дюбуа
В 2023 году Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: instagram.com/usykaa)
Американский супертяжеловес Кассиус Чейни (23−3, 16 КО) помогал украинскому чемпиону Александру Усику (23−0, 14 КО) подготовиться к реваншу против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).
В интервью на Ютуб канале Round Eight Boxing спарринг-партнер непобедимого украинца поделился мыслями о шансах Александра во втором поединке. Американец считает, что Усик впервые не сможет победить на профессиональном ринге — бой завершится ничьей.
«У него [Усика] сильные ноги, хорошая база работы на ногах. Он реально не ищет возможности тебя потрясти, он очень все просчитывает, умный на ринге. У него умная команда. Я считаю, это его большое преимущество.
Дюбуа сейчас в огне. Он имеет очень хорошие шансы победить по решению судей. Не знаю, сможет ли он все же остановить Усика, ведь у того очень хорошие ноги.
По моему мнению, будет ничья. Дюбуа знает, что этот момент для него означает и возраст здесь не имеет значения. Усик достаточно умен, чтобы знать где ему не пропустить удар, но Даниэль сейчас очень мотивирован", — рассказал Чейни.
19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между Усиком и Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, что первый поединок между ними прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.
