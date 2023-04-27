«Сегодня-завтра ждем ответа». Промоутер раскрыл условия и вероятную дату боя Усик — Дюбуа 27 апреля, 12:30 Бой Усик — Дюбуа может состояться в июле-августе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как проходят переговоры о бое с британским боксером Даниэлем Дюбуа.

Красюк заявил, что команде Дюбуа официально было сделано предложение провести поединок в Польше, сообщает Przeglad Sportowy.

«Будет ли она принята, узнаем буквально сегодня-завтра», — сказал Красюк.

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Также промоутер раскрыл финансовую сторону возможной сделки.

«Если по каким-то причинам наше предложение не устраивает Дюбуа и он не хочет подписывать договор, то мы можем перейти к процедуре промоутерского тендера. А организация, подготовившая высшее финансовое предложение, получит право организовать бой. Тогда было бы в нашу пользу, чтобы Усик как чемпион имел гарантированные 75 процентов ставки, а Дюбуа как претендент — 25», — добавил Красюк.



Промоутер отметил, что поединок Усика и Дюбуа может состояться не раньше июля.

«Дюбуа получил травму в одном из матчей, предшествовавших бою Фьюри с Дереком Чисорой в декабре 2022 года, и ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться и должным образом подготовиться. Так что я бы сказал, что возможна дата на рубеже июля и августа», — подытожил Красюк.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Усика провести защиту титулов в бою с Дюбуа и дала украинцу 30 дней для организации поединка.

Красюк заявлял, что рассматривается несколько мест проведения боя Усик — Дюбуа, среди которых Польша, Великобритания и Ближний Восток.

