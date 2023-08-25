Когда Усик нокаутирует Дюбуа: букмекеры предсказали ход боя

25 августа, 11:30
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Усик и Дюбуа (Фото:instagram.com/nunanboy_promotions)

Усик и Дюбуа (Фото:instagram.com/nunanboy_promotions)

Поединок против претендента на титулы должен стать легкой прогулкой для украинского чемпиона. Так считают эксперты.

В субботу, 26 августа во Вроцлаве пройдет боксерский вечер, где главным будет поединок обладателя чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Усик — Дюбуа.

Видео дня

В букмекерских конторах явный фаворит встречи украинский боксер. Котировки на победу Усика — 1.15, на ничью — 26.00, на победу Дюбуа — 9.50.

Эксперты уверены, что Дюбуа не продержится все 12 раундов. Коэффициент на то, что бой закончится досрочно — 1.37, на то, что бойцы пройдут всю дистанцию — 3.05. Ожидается, что Александр нокаутирует Даниэля до девятого раунда.

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Еще котировки на бой:

  • Досрочная победа Усика — 1.52
  • Победа Усика по очкам — 3.45
  • Досрочная победа Дюбуа — 11.00
  • Победа Дюбуа по очкам — 19.00

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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