Когда Усик нокаутирует Дюбуа: букмекеры предсказали ход боя
Усик и Дюбуа (Фото:instagram.com/nunanboy_promotions)
Поединок против претендента на титулы должен стать легкой прогулкой для украинского чемпиона. Так считают эксперты.
В субботу, 26 августа во Вроцлаве пройдет боксерский вечер, где главным будет поединок обладателя чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Усик — Дюбуа.
В букмекерских конторах явный фаворит встречи украинский боксер. Котировки на победу Усика — 1.15, на ничью — 26.00, на победу Дюбуа — 9.50.
Эксперты уверены, что Дюбуа не продержится все 12 раундов. Коэффициент на то, что бой закончится досрочно — 1.37, на то, что бойцы пройдут всю дистанцию — 3.05. Ожидается, что Александр нокаутирует Даниэля до девятого раунда.
Еще котировки на бой:
- Досрочная победа Усика — 1.52
- Победа Усика по очкам — 3.45
- Досрочная победа Дюбуа — 11.00
- Победа Дюбуа по очкам — 19.00
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