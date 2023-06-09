Шведский супертяж назвал однозначного фаворита в бою Усик — Дюбуа 9 июня, 14:41 Отто Валлин (Фото:Отто Валлин via Instagram)

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился своим прогнозом относительно будущего боя между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам Валлина, Усик является однозначным фаворитом боя, однако и Дюбуа может доставить неприятности, поскольку имеет свои козыри, сообщает Pro Boxing Fans.

«Этот бой может быть интересным на протяжении нескольких раундов. Усик — большой фаворит, но Дюбуа большой супертяжеловес, мощный панчер.

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Нужно помнить, что Усик не выглядел убедительно в своих первых двух боях в супертяжелом весе — против Уизерспуна и Чисоры. Он очень хорошо выглядел с Джошуа, но здесь главное — стили", — сказал Валлин.



Ранее сообщалось, что бой Усика и Дюбуа перенесли с 12 августа на 26 августа.

Ожидается, что Усик получит 75% от общей суммы — шесть миллионов долларов, Дюбуа соответственно может рассчитывать на 25% - два миллиона.

