«У него блестящий интеллект»: Леннокс Льюис дал важные советы Дюбуа перед боем с Усиком

Александр Усик и Даниэль Дюбуа перед боем в Лондоне (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Накануне этого противостояния легенда мирового бокса Леннокс Льюис дал совет британцу, как можно одолеть украинца.

«Усик — невероятный боксер с огромным талантом. У него блестящий интеллект на ринге. Если Дюбуа хочет победить, нужно начинать атаку первым и заканчивать последним. Нужно быть хозяином ринга.

Реклама

Дюбуа должен нанести больше ударов, чем соперник. Усик будет легко перемещаться по всему рингу и легко избегать атак. Нужно обрезать пути отступления. Теснить украинца к канатам. Только тогда можно рассчитывать на победу", — цитирует Леннокса ESPN.

Отметим, что накануне поединка состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.