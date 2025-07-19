«Это правильное решение»: Леннокс Льюис объяснил, почему Усик не завершит карьеру в 38 лет

Александр Усик этим летом попытается во второй раз стать абсолютом (Фото: instagram.com/usykaa)

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик (23−0, 14 КО) и Даниэль Дюбуа (22−2, 21 KO) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Перед мегафайтом легенда бокса Леннокс Льюис, который был последним абсолютом в хевивейте до того, как это звание в 2024-м получил Усик, высказался о будущем украинца. Британец объяснил, почему Александру еще рано вешать перчатки на гвоздь.

Реклама

«Думаю, Усик еще может немного побоксировать. Он еще молод и до сих пор любит то, что делает. У него есть четкий план завершения карьеры. Он говорил, что хочет провести еще один бой после этого. Как по мне, это правильное решение», — цитирует Леннокса ESPN.

Отметим, что накануне поединка состоялась церемония взвешивания, а после нее — заключительная битва взглядов.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра Усика против 27-летнего Даниэля Дюбуа начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. В режиме онлайн мы будем сообщать обо всех событиях боксерского вечера на Уэмбли.