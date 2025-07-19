«Усик на уровне с Мухаммедом Али»: Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным

19 июля на стадионе Уэмбли Александр Усик (23−0, 14 КО) и Даниэль Дюбуа (22−2, 21 KO) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На нашем сайте будет онлайн-трансляция поединка.

Легенда бокса Леннокс Льюис расхвалил обладателя WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе перед боем против чемпиона IBF. В то же время британец рассказал, почему бой Усика против 27-летнего Дюбуа — это риск.

«Александр Усик — замечательный боец. У него очень высокий боксерский интеллект, и он заслуживает быть там, где он есть сейчас. Он однозначно на одном уровне со мной, Мухаммедом Али, и другими великими бойцами.

Ему уже нечего доказывать. Он мог уйти еще до этого боя. Согласившись еще раз драться с Дюбуа, он рискует. Но если он чувствует, что сможет это преодолеть — это оправданный риск, потому что титул, который он может получить, очень весомый", — цитирует Леннокса Boxing Scene.

Напомним, в 2023 году первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш 38-летнего Александра против Даниэля начнется в эту субботу около 23:30 по Киеву. Ранее мы писали, что Усик встретился с украинскими ветеранами в Лондоне. А на финальную пресс-конференцию он пришел в образе гетмана Скоропадского.