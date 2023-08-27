«Ему сошло с рук»: промоутер заявил, что Усик устроил шоу после скандального удара Дюбуа

27 августа, 17:48
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик техническим нокаутом победил Даниэля Дюбуа в рамках главного поединка вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

В пятом раунде британец нанес удар ниже пояса, из-за которого украинец не смог боксировать несколько минут.

Авторитетный промоутер Лу ДиБелла прокомментировал потенциальное нарушение со стороны Дюбуа.

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Специалист считает, что украинец устроил шоу, но и удар был противоречивым.

«Этот удар ниже пояса был очень-очень на грани. Чем больше я смотрю повтор, тем сильнее мне это кажется хорошим ударом по линии пояса. Однозначно это не типичный удар по яйцам. Усик отлично завершил шоу, но здесь ему сошло с рук.

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Я не критикую рефери. Просто так случилось, что удар/удар ниже пояса пришелся прямо по линии и оказался спорным.

Я всегда рассматривал «ниже пояса» как ниже линии пояса или талии. Я не уверен, что услышал, как рефери говорил про пупок. И я не знаю никого, у кого пупок не расположен над талией", — написал ДиБелла в Twitter.

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Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов титульного боя.

Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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