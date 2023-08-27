Подлый удар, два нокдауна и нокаут. Обзор титульного боя Усик — Дюбуа — видео 27 августа, 02:20 Даниэль Дюбуа — Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) одержал победу над Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

Боксеры провели поединок в рамках вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.

С первого раунда Усик и Дюбуа действовали аккуратно, чтобы приспособиться друг с другом.

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В пятой трехминутке британец отметился некрасивым поступком, пробив ниже поясу украинцу. Александру понадобилось несколько минут, чтобы восстановиться.

После середины боя Усик начал пользоваться усталостью соперника. В восьмом раунде он отправил Дюбуа в нокдаун, а в следующей трехминутке победил техническим нокаутом.

Обзор боя Усик — Дюбуа:

Отметим, в сети заподозрили Усика в симуляции после удара в пятом раунде.