«Уже победил весь мир». Известный боксер назвал украинцев, с которыми Усик мог бы подраться после реванша с Дюбуа

В субботу, 19 июля, действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе во второй раз выйдет в ринг против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Их первая встреча, состоявшаяся в августе 2023 года, завершилась досрочной победой украинца в девятом раунде.

Недавно Усик заявил, что планирует провести еще два поединка, а затем завершить спортивный путь.

«Я сказал, что у меня осталось два боя, потому что у меня двое сыновей. Сейчас им 12 и 10 лет. Им и моей дочери нужен я. Я хочу посвятить время моей семье, моей жене. Я хочу жить с моей семьей постоянно, а не только иногда. Шесть месяцев я тренируюсь, шесть месяцев провожу с семьей. Возможно, даже меньше — 4,5 месяца. Этого мало для моей семьи», — сказал Усик.

Впрочем, в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко боксер Максим Продан выразил убеждение, что Александр мог бы провести еще несколько интересных поединков, в том числе и против украинских соперников.

— Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Как за это время изменился Дюбуа, по твоему мнению?

Я был на том бою, это было во Вроцлаве, Польша. Но как он изменился — не знаю. Потому что я за ним не слежу. Мне вообще неинтересен бокс — кроме моего веса, 66,600 кг. Максим Продан и мой потенциальный соперник — вот и все, что я смотрю. Я уже так переелся этим боксом.

Я с 12 лет в боксе, и уже реально тошнит. Надо ко всему подходить с головой. Надо беречь себя. Я иногда смотрю, как другие изучают бои Марвина Хаглера, Мохаммеда Али, Майка Тайсона. А я это все уже прошел. Сейчас наоборот — стараюсь держать дистанцию. Потому что когда переедаешься боксом, то потом просто исчезает желание. Многие пацаны так и не делают карьеру — пять-шесть лет, и все. Мозг им говорит: «Ты уже, брат, все. Ты уже от бокса зеленый. Зачем тебе дальше это?»

— А Усик после реванша с Дюбуа не скажет себе: «Зачем мне этот бокс?» Как думаешь, ему еще стоит продолжать, или уже пора заканчивать?

Если здоровье позволяет — почему бы и нет? Он вообще красавчик. Вот, например, сейчас занимается еще и одеждой — шмотки делает. Я общаюсь с другом из Испании, он мне рассказывал, что Усик проходил лагерь в Валенсии — очень серьезный, качественный. И теперь мой друг будет официальным представителем его одежды в Европе. У Саши много проектов, крутые знакомые, сильная команда. Он мотивирован. У него дети, жена, поддержка. Что еще надо? Он движется вперед.

— А с кем бы еще потенциально Усик мог подраться после реванша с Дюбуа? Возможно, снова с Фьюри?

Да, конечно. И с Джошуа еще раз, и с Фьюри. Есть еще Хргович — хорват, очень мощный. Да вообще в хевивейте много интересных бойцов, и даже среди украинцев — безусловно, есть с кем подраться. Было бы интересно.

— А вот именно из украинцев — кто мог бы быть соперником для Усика?

Например, Александр Захожий. А из таких проходных — Игорь Шевадзуцкий, наш украинский Халк, здоровенный. Почему бы и нет? Усик бьет всех британцев, американцев… А давай уже с украинцем. Типа — весь мир прошел, давай между своими.

