«Это не был удар ниже пояса». Украинский боксер объяснил, сможет ли Дюбуа нокаутировать Усика в реванше

В первом поединке Усик победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа тогда не согласился с результатом и до сих пор настаивает, что удар, который рефери признал ниже пояса, на самом деле был легальным.

По словам Продана, удар был на уровне ремня, но Усик грамотно воспользовался паузой. Он добавил, что Александр мог бы быстро подняться, если бы рефери начал отсчет.

Также в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Продан оценил шансы Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и объяснил, способен ли британец нокаутировать Усика.

— В первом бою Усик упал на канвас после удара Дюбуа ниже пояса. Ожидаешь, что и на этот раз Дюбуа использует нечто подобное?

Да, думаю, что-то такое точно будет. Но я не могу сказать, что тогда это был прям удар ниже пояса — там был ремень. Один судья мог бы начать считать, другой — дать отдохнуть. Это уже нюансы. Как боксер, я смотрел на это так: Усик все правильно сделал. Судья дал время — он восстановился. Это нормально. Я бы тоже так сделал. Это и есть интеллект в боксе. Усик — молодец.

— Сколько, по твоему мнению, продлится реванш?

Я надеюсь на нокаут.

— В каком раунде?

После шестого. Во второй половине боя.

— А вообще способен ли Дюбуа нокаутировать Усика?

Саня не даст. Какой там нокаут? Он закрутит Дюбуа, навяжет ему свой ритм, свой стиль. Он так боксирует, что никто не может показать свою игру. Усик побил всех чемпионов — Хука, Джошуа, Фьюри и других. Он никому не позволяет навязать свой бокс. Готовится на 15 раундов в высоком темпе — по 5 минут раунд, 30 секунд отдых. Кто в таком темпе выдержит, особенно в хэвивейте? А он еще и «сотку» весит, но очень подвижный, техничный, с большим ритмом. Это все решает. Я сам спаррингую в зале — мне надо 10 раундов боксировать. Мы делаем восемь, а он — наоборот, 12. Я уже после двух раундов в высоком ритме чувствую усталость. А он — нет. Это уровень.

