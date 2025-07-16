Издевался даже Фьюри. Почему над Усиком смеялись после победы над Дюбуа в Польше — мемы

16 июля, 16:26
Мемы про шорты Александра Усика (Фото: Коллаж NV)

Мемы про шорты Александра Усика (Фото: Коллаж NV)

26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

https://www.youtube.com/embed/ZiZF3hkYsB8?si=Ma-fAdcXn01Z2nHY

Интересно, что в пятом раунде удар британца заставил украинского боксера упасть на канвас, однако рефери зафиксировал удар ниже пояса и дал Усику время на восстановление. В девятой трехминутке Александр одержал победу нокаутом.

Впрочем, команда Дюбуа не согласилась с результатом боя и настаивала, что удар Даниэля в пятом раунде был «чистым», а шорты Усика — «слишком высоко подняты». Они даже подали апелляцию, которую впоследствии отклонила Всемирная боксерская ассоциация.

https://twitter.com/MikeCoppinger/status/1944849804447899997

Перед реваншем даже мама Усика посоветовала сыну позаботиться о надежной защите для паха.

«Моя мама всегда говорит: „Саша, пожалуйста, берегись ударов“. Она сказала мне иметь надежную защиту для паха», — рассказал Усик.

«Осталось два боя»: Усик объяснил, почему хочет завершить карьеру

После первого боя против Дюбуа над Усиком посмеялся Тайсон Фьюри, который впоследствии проиграл украинцу два поединка и завершил карьеру. Британец опубликовал в соцсетях фото с высоко подтянутыми шортами.

Тайсон Фьюри после победы Усика над Дюбуа в 2023 году (Фото: instagram.com/tysonfury)
Тайсон Фьюри после победы Усика над Дюбуа в 2023 году / Фото: instagram.com/tysonfury

Пользователи соцсетей также начали массово шутить с Александра Усика, публикуя многочисленные мемы.

X
Фото: X

«Как судья увидел этот удар по корпусу».

X
Фото: X

«Это было ниже пояса».

X
Фото: X

«Шорты Усика для следующего боя».

X
Фото: X

«Усику меряют грудь для новых шорт».

X
Фото: X

«Усик готовится к бою».

X
Фото: X

Ранее мы писали, что украинский чемпион сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Тайсон Фьюри

