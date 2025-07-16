26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF.

Интересно, что в пятом раунде удар британца заставил украинского боксера упасть на канвас, однако рефери зафиксировал удар ниже пояса и дал Усику время на восстановление. В девятой трехминутке Александр одержал победу нокаутом.

Впрочем, команда Дюбуа не согласилась с результатом боя и настаивала, что удар Даниэля в пятом раунде был «чистым», а шорты Усика — «слишком высоко подняты». Они даже подали апелляцию, которую впоследствии отклонила Всемирная боксерская ассоциация.

Перед реваншем даже мама Усика посоветовала сыну позаботиться о надежной защите для паха.

«Моя мама всегда говорит: „Саша, пожалуйста, берегись ударов“. Она сказала мне иметь надежную защиту для паха», — рассказал Усик.

После первого боя против Дюбуа над Усиком посмеялся Тайсон Фьюри, который впоследствии проиграл украинцу два поединка и завершил карьеру. Британец опубликовал в соцсетях фото с высоко подтянутыми шортами.

Пользователи соцсетей также начали массово шутить с Александра Усика, публикуя многочисленные мемы.

«Как судья увидел этот удар по корпусу».

«Это было ниже пояса».

«Шорты Усика для следующего боя».

«Усику меряют грудь для новых шорт».

«Усик готовится к бою».

