На поединке Усик — Дюбуа будет работать легендарный ринг-анонсер
Майкл Баффер уже на пути во Вроцлав (Фото:Майкл Баффер via Instagram)
Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер будет работать на поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Об этом сообщил Баффер в Twitter, опубликовав фото из самолета на пути во Вроцлав, где состоится бой.
«На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик — Дюбуа», — написал Баффер.
Следует отметить, что Баффер работал на двух предыдущих поединках Усика против Энтони Джошуа, в которых украинец одержал победы.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
В андеркарде боя свои поединки проведут украинцы Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харциз, Василий Чеботарь, Федор Черкашин, Даниэль Лапин и другие.
Ранее Усик рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру.