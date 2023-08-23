На поединке Усик — Дюбуа будет работать легендарный ринг-анонсер

23 августа, 16:30
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Майкл Баффер уже на пути во Вроцлав (Фото:Майкл Баффер via Instagram)

Майкл Баффер уже на пути во Вроцлав (Фото:Майкл Баффер via Instagram)

Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер будет работать на поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.


Об этом сообщил Баффер в Twitter, опубликовав фото из самолета на пути во Вроцлав, где состоится бой.

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«На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик — Дюбуа», — написал Баффер.

Видео дня

https://twitter.com/Michael_Buffer/status/1694175861778600053

Следует отметить, что Баффер работал на двух предыдущих поединках Усика против Энтони Джошуа, в которых украинец одержал победы.

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Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

В андеркарде боя свои поединки проведут украинцы Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Ярослав Харциз, Василий Чеботарь, Федор Черкашин, Даниэль Лапин и другие.

Ранее Усик рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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