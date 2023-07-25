«Один удар — и бой закончится». Скандальный украинский боксер сделал неожиданный прогноз на поединок Усик — Дюбуа 25 июля, 12:09 Редкач считает, что Дюбуа способен нокаутировать Усика (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В интервью Allboxing, Редкач заявил, что поединок против Дюбуа не станет легкой прогулкой Усика.

Боксер отметил мощный удар Дюбуа и не исключил, что британец может нокаутировать украинца.

Видео дня

«Шансы у Дюбуа есть. Он настоящий супертяжеловес, и если он сможет донести до цели один акцентированный удар, то он может решить судьбу поединка. Это бокс, а не шашки или шахматы. Один удар — и бой закончится», — сказал Редкач.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.



Ранее Иван Редкач, который в январе этого года заявлял о завершении карьеры, вернулся на ринг и победил техническим нокаутом 41-летнего соперника из Никарагуа Элвина Переса.

