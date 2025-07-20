Украинский боксер Александр Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере собрал все пояса супертяжелого веса.

УСИК — ДЮБУА

Видео боя Усика и Дюбуа:

АЛЕКСАНДР УСИК — АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!

5 раунд. Нокдаун! И нокаут! С первого раза Дюбуа поднялся, но затем снова пропустил и уже не встал.

4 раунд. Удары Дюбуа постоянно попадают в блок Усика. Украинец пытается бить через руку, но британец без труда отбивается.

3 раунд. Активно боксируют Усик и Дюбуа. Украинец пока что больше действует на контратаках, первую часть раунда отдает сопернику, а затем гасит наступательный порыв британца точными ударами в голову.

2 раунд. Требуют тренеры от Дюбуа пробивать джебы, британец идет вперед и нарывается на удары Усика по корпусу. А в конце раунда снова Александр точно бьет левой в голову.

1 раунд. Дюбуа занял центр ринга и попытался боксировать первым номером. Усик был не против, потому что его контратаки были очень успешными. Сначала Александр достал соперника джебом, а затем мощно приложился левым боковым.

Бой начался!

На ринг вышел чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик.

На ринг вышел чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.

Атмосфера на Уэмбли:

Так Усик в раздевалке настраивается на поединок.

Даниэль Дюбуа прибыл на Уэмбли.

Александр Усик приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа — 27 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения. Действующий чемпион мира по версии IBF.

В букмекерских конторах фаворит украинский боксер. Котировки на бой: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Результаты боев андеркарда:

23:50. В последнем поединке разогрева Лоуренс Околи (22−1) единогласным решением судей победил Кевина Лерену (31−4) — 99−91, 100−90, 100−90.

22:50. В тяжелом поединке Даниэль Лапин (12−0) победил Льюиса Эдмондсона (11−1) большинством голосов судей. У одного из арбитров получилась ничья 95−95, а двое других отдали победу украинцу с минимальным преимуществом 96−94 и 96−94.

Видео боя Лапин — Эдмондсон:

21:50. Первое поражение в карьере Владислава Сиренко (22−1). Наш боксер уступил Соломону Декресу (10−1) единогласным решением судей: 91−99, 92−98, 92−98.

Видео боя Сиренко — Декрес:

20:40. Аадам Хамед (6−0) победил Эзекиля Грегореса (3−25) единогласным решением 40−36.

20:15. Бронзовый призер Олимпиады-2024 Лаша Гурули (2−0) победил Джеймса Фрэнсиса (7−2) техническим нокаутом. После четвертого раунда угол Фрэнсиса капитулировал.