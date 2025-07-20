Усик — абсолютный чемпион! Хроника исторического боя на Уэмбли — видео

20 июля, 00:38
Бой на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бой на Уэмбли (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинский боксер Александр Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере собрал все пояса супертяжелого веса.

УСИК — ДЮБУА

Видео боя Усика и Дюбуа:

АЛЕКСАНДР УСИК — АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!

5 раунд. Нокдаун! И нокаут! С первого раза Дюбуа поднялся, но затем снова пропустил и уже не встал.

https://www.youtube.com/embed/wArQRVBFvvY?si=kMM1Sgk8p80HybOu

4 раунд. Удары Дюбуа постоянно попадают в блок Усика. Украинец пытается бить через руку, но британец без труда отбивается.

3 раунд. Активно боксируют Усик и Дюбуа. Украинец пока что больше действует на контратаках, первую часть раунда отдает сопернику, а затем гасит наступательный порыв британца точными ударами в голову.

2 раунд. Требуют тренеры от Дюбуа пробивать джебы, британец идет вперед и нарывается на удары Усика по корпусу. А в конце раунда снова Александр точно бьет левой в голову.

1 раунд. Дюбуа занял центр ринга и попытался боксировать первым номером. Усик был не против, потому что его контратаки были очень успешными. Сначала Александр достал соперника джебом, а затем мощно приложился левым боковым.

Бой начался!

На ринг вышел чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946680705217368168

На ринг вышел чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946679506502131898

Атмосфера на Уэмбли:

https://www.youtube.com/embed/ZuPQiEH-ksA?si=Z6Bt3j0hzL6y4pGQ

Так Усик в раздевалке настраивается на поединок.

DAZN
Фото: DAZN

Даниэль Дюбуа прибыл на Уэмбли.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946654454654116015

Александр Усик приехал на Уэмбли вместе с игрушечным осликом, который ему подарила дочь Елизавета.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946634965388570863

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 23 боя и все выиграл, 13 нокаутом. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе.

Дюбуа — 27 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя — 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения. Действующий чемпион мира по версии IBF.

В букмекерских конторах фаворит украинский боксер. Котировки на бой: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Результаты боев андеркарда:

23:50. В последнем поединке разогрева Лоуренс Околи (22−1) единогласным решением судей победил Кевина Лерену (31−4) — 99−91, 100−90, 100−90.

Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge

22:50. В тяжелом поединке Даниэль Лапин (12−0) победил Льюиса Эдмондсона (11−1) большинством голосов судей. У одного из арбитров получилась ничья 95−95, а двое других отдали победу украинцу с минимальным преимуществом 96−94 и 96−94.

Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Видео боя Лапин — Эдмондсон:

21:50. Первое поражение в карьере Владислава Сиренко (22−1). Наш боксер уступил Соломону Декресу (10−1) единогласным решением судей: 91−99, 92−98, 92−98.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946644749571469568

Видео боя Сиренко — Декрес:

https://www.youtube.com/embed/PO_PhMdXivw?si=5RD29T4dy-kCBbk5

20:40. Аадам Хамед (6−0) победил Эзекиля Грегореса (3−25) единогласным решением 40−36.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1946627204655251582

20:15. Бронзовый призер Олимпиады-2024 Лаша Гурули (2−0) победил Джеймса Фрэнсиса (7−2) техническим нокаутом. После четвертого раунда угол Фрэнсиса капитулировал.

DAZN
Фото: DAZN
