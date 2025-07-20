«Отдаю Усику должное». Первые слова Дюбуа после сокрушительного нокаута от украинца

20 июля, 01:28
Поделиться:
Дюбуа во второй раз проиграл Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Дюбуа во второй раз проиграл Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал свое поражение от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Снова это сделал. Легенда. Наш»: Зеленский обратился к Усику после исторической победы над Дюбуа

В пятом раунде украинец отправил Дюбуа в нокдаун, а после того, как британец поднялся, Усик сразу же добил его, одержав победу нокаутом.

В комментарии после боя Дюбуа признал преимущество соперника и заявил, что планирует вернуться после анализа ошибок.

Реклама

— Даниэль, сегодня был твой день, чтобы стать великим. Ты бросил вызов, пожалуй, одному из величайших супертяжеловесов всех времен. Это была не твоя ночь, но это было невероятное выступление. Как бы ты подытожил его для себя?

Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился по полной.

Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь.

— Не сомневаюсь, что ты еще вернешься. Мы уже видели это раньше. Удар джебом был ключевым в прошлый раз. В этот раз ударов джебов было недостаточно. Думал ли ты, что, возможно, мог бы нанести их больше, или больше пробивать по корпусу, как советовали тебе твои тренеры?

Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь.

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова, — сказал Дюбуа.

Ранее Усик назвал трех возможных соперников для следующего боя.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Даниэль Дюбуа Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies