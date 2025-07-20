«Отдаю Усику должное». Первые слова Дюбуа после сокрушительного нокаута от украинца

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал свое поражение от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В пятом раунде украинец отправил Дюбуа в нокдаун, а после того, как британец поднялся, Усик сразу же добил его, одержав победу нокаутом.

В комментарии после боя Дюбуа признал преимущество соперника и заявил, что планирует вернуться после анализа ошибок.

— Даниэль, сегодня был твой день, чтобы стать великим. Ты бросил вызов, пожалуй, одному из величайших супертяжеловесов всех времен. Это была не твоя ночь, но это было невероятное выступление. Как бы ты подытожил его для себя?

Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился по полной.

Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь.

— Не сомневаюсь, что ты еще вернешься. Мы уже видели это раньше. Удар джебом был ключевым в прошлый раз. В этот раз ударов джебов было недостаточно. Думал ли ты, что, возможно, мог бы нанести их больше, или больше пробивать по корпусу, как советовали тебе твои тренеры?

Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь.

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова, — сказал Дюбуа.

Ранее Усик назвал трех возможных соперников для следующего боя.