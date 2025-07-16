Петр Иванов поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа , который состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Накануне боя соперники провели традиционную битву взглядов, на которую Усик вышел с перевернутым флагом Украины на рукаве.

Напомним, что в первом поединке, который состоялся в августе 2023 года, украинец победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. В реванше, по словам Иванова, британец будет действовать агрессивнее и больше работать по корпусу, надеясь на нокаут.

Также в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко украинский боксер Петр Иванов предположил, кто может стать следующим соперником Усика после реванша с Дюбуа.

«В реванше ожидаю, что Дюбуа будет действовать агрессивнее, больше будет работать по корпусу. Их лагерь, очевидно, считает, что в первом поединке удар ниже пояса был легитимным, а значит — будут видеть в этом уязвимое место Усика. Поэтому акцент будет именно на работу по туловищу. В то же время, думаю, Дюбуа снова будет рассчитывать на нокаут. Другого шанса у него нет — по очкам Александра не переиграть. Усик гораздо более техничный и умный боксер. Единственный шанс для британца — это «лаки панч». И все.

Относительно фактора Лондона — не думаю, что это как-то повлияет на Усика. Как я уже сказал, выиграть по очкам у него Дюбуа не сможет, а значит, и поддержка зала или судейская симпатия роли не сыграет. Александр давно боксирует за пределами Украины, и выступления на выезде для него — привычное дело. Более того, такие поединки, наоборот, еще больше его мотивируют.

Также считаю, что Усик не завершит карьеру в ближайшее время. Возможность трилогии с Тайсоном Фьюри — более чем реальна. Сомневаюсь, что Фьюри просто так отпустит ситуацию, а Саудовская Аравия, скорее всего, будет очень заинтересована в организации третьего боя. Это будет шанс для обоих заработать большие деньги. Усик сейчас на пике, он в прекрасной форме, и я не вижу, кто мог бы ему сейчас серьезно угрожать в этой весовой категории", — сказал Иванов.

Отметим, что Александр Усик дважды одолел Тайсона Фьюри — в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре — единогласным. После второго поражения от украинца британец объявил о завершении боксерской карьеры.

