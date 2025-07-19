«Бей туда». Дядя Фьюри дал совет Дюбуа, как победить Усика в реванше

Британский тренер и дядя Тайсона Фьюри Питер Фьюри рассказал о «лучшей стратегии», которая может помочь Даниэлю Дюбуа в поединке против Александра Усика. Мы проведем онлайн-трансляцию боя, который состоится в субботу, 19 июля.

В интервью Ready to Fight специалист посоветовал британцу бить Александра по корпусу, поскольку это «более крупная и менее подвижная цель».

«Ему надо идти вперед и рисковать. Если он начнет технически боксировать с Усиком — можно сразу идти домой. Но если будет бить по корпусу — это может сработать.

Голова двигается, руки финтят, ты можешь быть каким угодно неудобным, но корпус — это большая и менее подвижная цель. Бей туда. Особенно если у соперника быстрые ноги. Это лучшая стратегия, которую я бы посоветовал Дюбуа", — сказал Фьюри.

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

