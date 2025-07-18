Раскол семьи чемпиона. Сестра Дюбуа ушла из дома в 16 лет из-за отца

В первом поединке британец уступил украинцу нокаутом. Однако на этот раз уверенно заявляет, что способен стать новым королем хевивейта.

«Это мое возвращение и возрождение. Я иду на вершину, заберу все у этого старика. Усику — 38, это факт. Мне 27, и у меня совсем другая энергия. Я выйду на ринг и устрою хаос. Не знаю, как этот старик это переживет. Я просто его уничтожу, открою его раны и заберу все пояса», — заявил Дюбуа в комментарии The Stomping Ground.

Интересно, что действующий чемпион IBF имеет прозвище Динамит. По одной из версий, он получил его еще в детстве, когда тренировался под присмотром отца — в семье царила жесткая дисциплина.

Всего в семье Дюбуа — 11 детей, которых воспитывал самостоятельно отец Дэйв. И Даниэль — не единственный боксер в семье: его братья Принц и Соломон выступают на любительском уровне, а 24-летняя сестра Кэролайн — успешная британская боксерка в женском профи-боксе.

Впрочем, семью Дюбуа сложно назвать дружной. По словам Кэролайн, в 16 лет она разорвала отношения с отцом из-за конфликта в семье.

«Я помню, как плакала несколько дней. У меня не было опыта, и я не получала поддержки. Единственное, в чем мой папа был честным — это то, что он прекратил поддерживать меня, когда мне исполнилось 16 лет.

Что касается бокса, он просто перестал заботиться обо мне, перестал поддерживать и подталкивать, потому что ему не нравилось, как я менялась», — рассказала Кэролайн в интервью Seconds Out.

Боксерша признается, что в какой-то момент поняла, что занимается спортом не ради отца, а только для себя. Именно это стало переломным моментом.

«Он говорил, что я стала более независимой и хотела большего для себя. И я просто подумала: а для чего я все это делаю?

Это было как бы прозрение. Я сказала себе: „Я делаю это для себя. Я не собираюсь умирать, сгонять вес, обливаться потом, не есть днями… И как женщина — терять менструацию. Я не делаю это ради кого-то, кому все равно. Я делаю это для себя и своего будущего“.

Я приняла решение уйти. Дома стало очень токсично. Он постоянно говорил: „Почему ты не можешь быть как Даниэль? Тебе надо быть как он“.

Мой младший брат и сестра переехали вместе со мной. Мы ушли из дома — так все и произошло», — добавила она.

Даниэль Дюбуа с сестрой / Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

С тех пор отношения с отцом не наладились. Но несмотря на это, Кэролайн достигла больших успехов в спорте. Она является действующей чемпионкой мира по версии WBC в легком весе. На ее счету — 12 поединков: 11 побед и одна ничья.

Также Кэролайн — чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года и участница Игр в Токио-2020.

