«Усик очень умный». Непобедимый супертяжеловес сделал уверенный прогноз на реванш украинца против Дюбуа

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел поделился ожиданиями от боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Мы проведем онлайн-трансляцию этого поединка.

По словам непобедимого немецкого боксера, Дюбуа представляет опасность на старте боя, однако будет иметь проблемы из-за высокого боксерского IQ украинца.

Кабаел считает, что поединок завершится победой Усика по очкам, сообщает BoxNation.

«Первые четыре-пять раундов будут очень важными в этом бою. Даниэль Дюбуа очень опасен в первых пяти раундах. Но Усик очень умный, с очень хорошим боксерским IQ. Это очень интересный бой, посмотрим в субботу. Мой прогноз — Усик победит по очкам», — сказал Кабаел.

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

