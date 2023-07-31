«Он может быть нокаутирован»: промоутер сделал смелый прогноз на следующий бой Усика 31 июля, 16:10 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри может сорваться.

Промоутер предположил, что следующий соперник украинца Даниэль Дюбуа может победить украинца, чем помешает планам организовать бой за абсолютное чемпионство в следующем году.

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«Бой Усик — Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого боя.

Усика не ждет легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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