Обладатель титула WBC International в среднем весе Федор Черкашин спрогнозировал, как завершится бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

В первом поединке, состоявшемся в августе 2023 года, украинец нокаутировал британца в девятом раунде. Впрочем, в пятой трехминутке произошел эпизод, который до сих пор не дает покоя Дюбуа.

После мощного удара Усик оказался на канвасе, но рефери зафиксировал удар ниже пояса и предоставил украинцу время для восстановления. Команда Дюбуа настаивала, что удар был легитимным, и даже подала апелляцию — впрочем, Всемирная боксерская ассоциация ее отклонила.

Интересно, что даже мама Усика посоветовала сыну позаботиться о надежной защите паха.

Журналист NV Андрей Павлечко спросил у Федора Черкашина, будет ли Дюбуа пытаться прибегнуть к хитрости в реванше, а также попросил боксера сделать прогноз на предстоящий бой, на кону которого будет стоять абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

— Реванш Усик — Дюбуа. Какой бокс вы ожидаете увидеть в Лондоне?

Ожидаю увидеть бокс высокого уровня. Усик всегда демонстрирует мастерство, ринговая интеллигентность у него на самом высоком уровне. А Дюбуа будет мотивирован, поэтому ожидаем зрелищный и напряженный бой.

— Насколько сильно повлияет на Усика то, что бой состоится на территории соперника?

Не думаю, что это станет проблемой. Усик неоднократно доказывал, что может выигрывать большие бои на чужой территории — он чувствует себя там как рыба в воде. Психологически он очень устойчив.

— Если Усик победит и снова станет абсолютным чемпионом — стоит ли ему искать новые вызовы или лучше завершить карьеру на пике?

Это решение только за ним и его командой. Но, как фанат, я бы хотел, чтобы он ушел непобежденным — на вершине. Это было бы красивым завершением великой карьеры.

— С кем Усик еще мог бы провести бой после реванша с Дюбуа?

Честно — трудно сказать. Он уже всем все доказал. Разве что появится какой-то новый серьезный претендент, но пока таких не видно.

— Многие считают, что корпус — слабое место Усика. Будет ли Дюбуа делать на него особый акцент?

Главное, чтобы не бил ниже пояса, как в первом бою. Думаю, Дюбуа точно попытается бить по корпусу, но Усик имеет достаточно мастерства, чтобы это нейтрализовать.

— В первом бою Усик оказался на канвасе после удара ниже пояса. Ожидаете ли подобных эпизодов в реванше?

Вполне возможно. Думаю, это один из немногих способов, которым Дюбуа может создать проблемы Усику. Но надеюсь, судейство на этот раз будет более пристальным.

— Сколько, по вашему мнению, продлится бой?

Думаю, мы увидим полную дистанцию или близко к тому. Усик не форсирует события, а Дюбуа вряд ли сломается сразу. Прогноз — 9−12 раундов и победа Усика по очкам или техническим нокаутом.

