«Единственный шанс»: потенциальный соперник Усик указал на главную опасность для украинца в бою с Дюбуа 1 августа, 18:13 Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. (Фото:Александр Красюк via Instagram)

Непобежденный хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в его дивизионе Александром Усиком и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

Хорватский боксер не сомневается, что украинец фаворит боя, однако британец может рассчитывать на силовой удар.

«Усик — большой фаворит в этом поединке. Я даю ему большое преимущество. Дюбуа — крупный парень, хороший панчер, и в боксе может произойти все что угодно. Я даю ему шанс панчера.

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Я не даю Дюбуа шансов перебоксировать Усика. Я думаю, что он окажется слишком медленным. Усику нужно быть осторожным и держаться подальше от правой руки. Я думаю, что это будет достаточно легкая работа для Александра", — цитирует Хрговича Boxing Social.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец похвастался великолепной формой за месяц до боя.