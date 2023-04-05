Промоутер спрогнозировал победителя боя Усик — Дюбуа 5 апреля, 16:06 Контракт на бой Усик — Дюбуа пока не подписан (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Фрэнк Уоррен, промоутер британца Даниэля Дюбуа, сделал прогноз на предстоящий бой своего подопечного против украинца Александра Усика.

Уоррен выразил уверенность, что Дюбуа сможет победить Усика, сообщает Вoxingnews24.

Промоутер отметил, что у Дюбуа была травма, но в конце июня или в июле он будет готов выйти в ринг.

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"Даниэль его победит. Это большое заявление, но я верю, что он может это сделать", – заявил Уоррен.

Он подчеркнул, что среди преимуществ Дюбуа - мощный удар и очень хороший джеб.

"Он очень большой парень. Думаю, что пришло его время. Думаю, что мой подопечный победит Усика". - подытожил Уоррен.

После срыва боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой между украинцем и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.