«Я не представляю, как он это сделает»: британский боксер предсказал итог следующего боя Усика 28 июля, 18:10 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Британский спорстмен Джордж Гроувз заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не оставит шансов Даниэлю Дюбуа в их предстоящем поединке.

Гроувз считает, что у британца один из самых мощных ударов, однако он не сможет донести его, ведь украиинский чемпион лучший.

«У Дюбуа есть шанс панчера. Возможно, он один из самых тяжелобьющих супертяжеловесов. Но ему нужно попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать. Дюбуа ушел от Шейна МакГигана и работает с Доном Чарльзом. Они пытаются создать новые отношения, и это будет их первый совместный бой.

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В последнем поединке Дюбуа получил травму колена, которую ему необходимо было преодолеть. В том бою он тоже оказался в неприятном положении. Усик — самый мастеровитый боец в супертяжелом весе. Я думаю, что Дюбуа нужно проделать слишком тяжелую работу", — приводит слова Гроувза Boxing-Social.

Напомним, поединок Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец похвастался великолепной формой за месяц до боя с британцем.