«Я не представляю, как он это сделает»: британский боксер предсказал итог следующего боя Усика

28 июля, 18:10
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Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Британский спорстмен Джордж Гроувз заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не оставит шансов Даниэлю Дюбуа в их предстоящем поединке.

Гроувз считает, что у британца один из самых мощных ударов, однако он не сможет донести его, ведь украиинский чемпион лучший.

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«У Дюбуа есть шанс панчера. Возможно, он один из самых тяжелобьющих супертяжеловесов. Но ему нужно попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать. Дюбуа ушел от Шейна МакГигана и работает с Доном Чарльзом. Они пытаются создать новые отношения, и это будет их первый совместный бой.

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В последнем поединке Дюбуа получил травму колена, которую ему необходимо было преодолеть. В том бою он тоже оказался в неприятном положении. Усик — самый мастеровитый боец в супертяжелом весе. Я думаю, что Дюбуа нужно проделать слишком тяжелую работу", — приводит слова Гроувза Boxing-Social.

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Напомним, поединок Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец похвастался великолепной формой за месяц до боя с британцем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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