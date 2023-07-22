«Единственный шанс»: популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа

22 июля, 16:10
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

Украинский спортсмен уверен, что его соотечественник победит. Единственный шанс Дюбуа — нанести нокаутирующий удар.

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«Я не вижу большой интриги. Она может появиться лишь в одном случае — если Дюбуа удастся донести силовой удар. Это его единственный шанс. Усик — фаворит этого боя. Габаритные боксеры еще могут доставить проблемы Саше, но Дюбуа с ним практически одного роста. И навязать Усику грубый прессинг британцу вряд ли удастся.

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Вполне возможно, что в этом бою мы увидим нокаут. У Саши нет сокрушительной мощи супертяжа, но есть четкость и резкость. Он может ударить неожиданно, как это было в поединке с Беллью в крузервейте", — сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

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Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира сделал резонансное заявление о карьере Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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