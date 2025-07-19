«Дюбуа способен нокаутировать Усика». Воин ВСУ сделал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона

Украинский кикбоксер и военнослужащий ВСУ Роман Щербатюк рассказал, что у Дюбуа есть шансы досрочно завершить реванш против Александра Усика. Мы проведем онлайн-трансляцию реванша.

Однако в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко чемпион мира по кикбоксингу все же отдал предпочтение Александру Усику, заявив, что украинец выиграет бой за звание абсолюта.

Реклама

«Даниэль Дюбуа способен нокаутировать Александра Усика. Он вырос со времени их первого поединка. Провел работу над ошибками, прибавил в технической подготовке, физической форме и стал ментально более зрелым. Не стоит забывать, что у него от природы сильные физические данные. Он мощный и обладает нокаутирующим ударом. В боксе все может случиться.

Но если дело дойдет до решения судей, то, по моему мнению, шансов у Дюбуа нет. У него недостаточно технической базы. Количество ударов, которое он наносит за раунд и за весь бой, а также их точность — не на уровне Усика.

Выиграть по очкам у Александра — невозможно. Это совсем другой уровень, другая боксерская школа. Прогнозирую победу Усика решением судей", — сказал Щербатюк.

Напомним, в августе 2023 года первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

Ранее мы писали, что украинский чемпион-спасатель спрогнозировал, когда Усик нокаутирует Дюбуа.