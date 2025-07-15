«Будет опасным». Президент WBC Украины назвал самые тяжелые раунды для Усика в бою с Дюбуа и сделал прогноз на реванш

15 июля, 10:10
Усик выиграл первый бой у Дюбуа (Фото: Рейтер)

Президент Всемирного боксерского Совета Украины (WBC Ukraine) Николай Ковальчук оценил шансы Даниэля Дюбуа в реванше с Александром Усиком.

По словам Ковальчука, британский боксер будет самым опасным в первых раундах, после чего его шансы на успех начнут таять, сообщает Чемпион.

«По моему мнению, Дюбуа будет опасным в первые 3−4 раунда. Если за это время ему не удастся нокаутировать украинского чемпиона — его шансы на победу становятся мизерными. У него будет два варианта: либо выдержать многосерийные атаки Саши, либо сломаться, и бой завершится досрочно.

Однако, с большой вероятностью, Александру придется пережить еще один шторм в своей карьере. Это то, чего мы все можем ожидать, пользуясь логикой предыдущих боев. Но у команд могут быть свои планы на бой и сюрпризы — и об этом знают только они.

Мой прогноз: Александр победит досрочно или по очкам", — сказал Ковальчук.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Накануне Усик опубликовал первые фото из Лондона перед реваншем с Дюбуа.

